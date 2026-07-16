Сдерживание чихания может привести к повреждению легких, отметила врач

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сдерживание чихания в редких случаях может приводить к серьезным осложнениям, включая повреждение легких, предупредила отоларинголог «СМ-Клиника» Анна Жуйкова.
«В редких случаях, которые описаны в медицинской литературе, сдерживание чихания приводило к более серьезным осложнениям — повреждению тканей глотки, разрыву барабанной перепонки, попаданию воздуха в мягкие ткани шеи и даже повреждению легких. Такие ситуации встречаются крайне редко, но они подтверждают, что безобидной привычку назвать нельзя», — сказала Жуйкова «Газете.Ru».
По словам врача, при сдерживании чихания воздух создает резкое давление в носоглотке и ушах, что чаще всего приводит к заложенности, боли, временному снижению слуха, шуму, а также к повреждению мелких сосудов носа и глаз с кровотечением или покраснением.
Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими ЛОР-болезнями, повышенным давлением, после операций на носу или ушах и с сосудистыми патологиями, подчеркнула Жуйкова.
Врач советует не подавлять чихание, а чихать в салфетку или сгиб локтя, чтобы не создавать опасного давления и не распространять инфекцию.
«Если после попытки сдержать чихание появились сильная боль в ухе, снижение слуха, выраженное носовое кровотечение, головокружение или боль в области шеи, необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Обычно серьезных последствий не возникает, однако важно исключить травму лор-органов», — заключила Жуйкова.