Врач назвала опасный симптом выгорания при поступлении в вуз

«Опасным симптомом является когнитивное сужение, когда подросток зацикливается на мысли: “Не поступлю на бюджет — жизнь кончена, я неудачник”. Логика и аргументы здесь не работают, а психика находится в туннеле. Кроме того, апатию и неспособность заставить себя открыть учебник родители часто путают с ленью, хотя на самом деле это признак выгорания», — сказала Крашкина в беседе с «Лентой.ру».