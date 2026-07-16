Найден способ устранить последствия «красных приливов» у берегов США и Европы

В частности, водоросли-динофлагелляты, порождающие «красные приливы» у берегов Европы и Северной Америки, производят токсин STX, который блокирует работу натриевых каналов в мышечных и нервных клетках и в результате этого парализует обитателей морей, а также поедающих их людей и сухопутных животных. Недавно ученые обнаружили, что американские лягушки-быки необычно хорошо сопротивляются действию этого яда, что побудило изучить взаимодействия между их белками и токсином STX.