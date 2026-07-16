Найден способ устранить последствия «красных приливов» у берегов США и Европы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Международный коллектив биохимиков выяснил, что один из пептидов американских лягушек-быков способен очень эффективно нейтрализовать токсин STX, который вырабатывают водоросли, вызывающие «красные приливы» у берегов США и Европы. Это позволит использовать данный белок для защиты экосистем от массовой гибели животных во время эпизодов цветения водорослей, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF).
«Мы давно искали решение для данной экологической проблемы. Оказалось, что уже существующий в природе белок можно использовать для того, чтобы нейтрализовать данный продукт жизнедеятельности водорослей и защитить нервы и мышцы его потенциальной жертвы от токсического повреждения», — заявил профессор UCSF Дэниел Майнор, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
По словам ученых, «красные приливы» представляют собой одну из форм цветения воды — опасного феномена, который порождается водорослями и фотосинтезирующими бактериями при определенных температурах поверхности воды и концентрациях ключевых нутриентов. Бурное размножение этих растений и микробов приводит к образованию ярких пятен на поверхности воды, представляющих угрозу для жизни человека и животных из-за накопления в них токсинов, выделяемых планктоном.
В частности, водоросли-динофлагелляты, порождающие «красные приливы» у берегов Европы и Северной Америки, производят токсин STX, который блокирует работу натриевых каналов в мышечных и нервных клетках и в результате этого парализует обитателей морей, а также поедающих их людей и сухопутных животных. Недавно ученые обнаружили, что американские лягушки-быки необычно хорошо сопротивляются действию этого яда, что побудило изучить взаимодействия между их белками и токсином STX.
Данные опыты помогли исследователям выявить ранее неизвестный белок саксифилин, который очень эффективно связывается с токсином STX и мешает ему встраиваться в натриевые каналы. Открытие побудило ученых проверить, спасут ли инъекции саксифилина жизни лабораторных мышей, получивших относительно малую или очень большую дозу токсина водорослей.
Опыты показали, что инъекции белка позволяют спасти почти всех грызунов от гибели даже при больших дозах STX и введении пептида уже после отравления животных токсином водорослей. Это позволяет надеяться на то, что препараты на базе саксифилина помогут экологам спасать жизни людей и редких и крупных животных от гибели в результате отравления пищей, содержащей в себе данный токсин водорослей.