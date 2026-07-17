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Жителям Приморья напомнили правила спасения утопающих

В летний сезон количество утонувших в реках и озерах резко увеличивается.

Источник: Комсомольская правда

В разгар купального сезона врачи вновь обращают внимание жителей и гостей Приморья на правила безопасного отдыха у воды и алгоритм оказания первой помощи при утоплении. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Заведующая учебно-тренировочным отделом Территориального центра медицины катастроф станции скорой медицинской помощи Владивостока Татьяна Журавко подчеркнула, что главное — не допустить трагедии: купаться следует только в оборудованных местах и ни на секунду не оставлять детей без присмотра у воды.

Эксперт отметила, что при происшествии на воде необходимо немедленно позвать на помощь и вызвать экстренные службы по телефону 112.

При этом спасать тонущего самостоятельно стоит только при полной уверенности в своих силах. По возможности нужно бросить пострадавшему спасательный круг или другое плавучее средство.

После извлечения человека из воды его переносят в безопасное место, укладывают на твердую поверхность и проверяют сознание и дыхание. Если пострадавший без сознания, но дышит, его укладывают в устойчивое боковое положение, согревают и контролируют состояние до прибытия медиков.

При отсутствии дыхания необходимо немедленно начинать сердечно-легочную реанимацию: после утопления — с пяти искусственных вдохов, затем в соотношении 30 компрессий и 2 вдохов. Также не следует пытаться удалить воду из легких, переворачивая человека вниз головой, тряся или стуча по спине — такие действия неэффективны и отнимают время.

Даже если человек пришел в сознание, его нельзя оставлять без медицинского наблюдения — до приезда скорой его нужно укрыть, согреть и следить за состоянием, чтобы при необходимости возобновить помощь.