Жителям Приморья напомнили правила спасения утопающих

При отсутствии дыхания необходимо немедленно начинать сердечно-легочную реанимацию: после утопления — с пяти искусственных вдохов, затем в соотношении 30 компрессий и 2 вдохов. Также не следует пытаться удалить воду из легких, переворачивая человека вниз головой, тряся или стуча по спине — такие действия неэффективны и отнимают время.