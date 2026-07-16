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Мэрия согласовывает с ГИБДД нанесение турборазметки еще на одном перекрестке в Калининграде

Разметка появится на пересечении улиц Маршала Покрышкина и Молодой Гвардии.

На кольце на пересечении улиц Маршала Покрышкина и Молодой Гвардии в Калининграде хотят нанести турборазметку. О планах модернизировать крупный транспортный узел сообщается в телеграм-канале главы городской администрации Елены Дятловой.

По ее словам, этот проект требует дополнительного согласования.

«Нанесение турборазметки на участке улицы Маршала Покрышкина — М. Гвардии сейчас находится на стадии согласования с ГАИ», — написала сити-менеджер.

Ранее власти говорили, что в городе на всех перекрестках с круговым движением нарисуют турборазметку, чтобы ускорить проезд транспорта.

Напомним, первым экспериментальным кругом с такой разметкой стал перекресток на площади Василевского.

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