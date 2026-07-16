В Ростове суд вынес приговор бойцу украинского нацбатальона

Следствием установлено, что гражданин Украины Тимошев в марте 2020 года добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). В апреле — мае 2020 года он прошёл подготовку, ориентированную на участие в террористической деятельности. Кроме того, с февраля по май 2022 года Тимошев принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики.