В Ростове суд вынес приговор бойцу украинского нацбатальона

Участник запрещённого в РФ нацбатальона Сергей Тимошев приговорён к 19,5 годам колонии строгого режима. Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове‑на‑Дону.
Тимошев признан виновным в участии и обучении в террористическом сообществе для осуществления террористической деятельности — по ч. 2 ст. 205.4 и ст. 205.3 УК РФ. Об этом сообщила пресс‑служба СК России.
Следствием установлено, что гражданин Украины Тимошев в марте 2020 года добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). В апреле — мае 2020 года он прошёл подготовку, ориентированную на участие в террористической деятельности. Кроме того, с февраля по май 2022 года Тимошев принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики.
Причастность фигуранта к противоправным действиям подтверждается совокупностью доказательств — в том числе свидетельскими показаниями и его собственными признаниями.