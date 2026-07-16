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В нескольких километрах от Перми затопило тоннель под Транссибом

Рейсовые автобусы запустили по измененному маршруту.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минтранс сообщил о введении с 15 июля временной схемы движения автобусного маршрута № 148 «Горный — Пермь». По пути следования межмуниципального маршрута подтопило автомобильный тоннель под Транссибирской магистралью в поселке Ферма.

Автобусы запустили через село Фролы по муниципальной дороге «Пермь — Екатеринбург — Нефтяник» с заездом из Перми на ул. Строителей в поселке Ферма и далее по маршруту. В обратном направлении из поселка Горный автобусы следуют по ул. Уральской в поселке Ферма с последующим выходом через Фролы на федеральную трассу «Пермь — Екатеринбург».

На время действия новой схемы движения из маршрута исключили остановки «Деревня Замулянка» на подъезде к поселку Ферма и «Улица Тупиковая» в поселке Ферма. Взамен остановки «Деревня Замулянка» в направлении Горного ввели остановка «Замулянка» на трассе «Пермь — Екатеринбург». От «Замулянки» до остановки «Станция Ферма» автобус следует без остановок.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к изменениям и заранее планировать маршрут поездок. Временную схему движения ввели до особого распоряжения.

Перми у новой арены на улице Строителей закроют движение всех видов транспорта. Движение прекратят на несколько часов в течение трех ночей.