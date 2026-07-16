В нескольких километрах от Перми затопило тоннель под Транссибом

Автобусы запустили через село Фролы по муниципальной дороге «Пермь — Екатеринбург — Нефтяник» с заездом из Перми на ул. Строителей в поселке Ферма и далее по маршруту. В обратном направлении из поселка Горный автобусы следуют по ул. Уральской в поселке Ферма с последующим выходом через Фролы на федеральную трассу «Пермь — Екатеринбург».