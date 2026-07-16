Новый род бактерий назвали в честь российского микробиолога Светланы Дедыш

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Род бактерий, открытый учеными ЮАР, назван Dedyshia acidiphilia в честь известного российского микробиолога, заведующей лабораторией молекулярной экологии и филогеномики бактерий ФИЦ Биотехнологии РАН Светланы Дедыш. Об этом сообщила пресс-служба ФИЦ Биотехнологии РАН.
«Новый род бактерий Dedyshia acidiphilia назван в честь российского микробиолога доктора Светланы Дедыш “в знак признания ее существенного вклада в открытие и описание новых изолятов бактерий филума Acidobacteriota”, — сообщили в научном центре.
Авторы работы отобрали пробы почвы из разных точек природного заповедника Когельберг в Западно-Капской провинции ЮАР. Образцы содержали бактерии, многие из которых ранее не описывались. Среди них были ацидобактерии Dedyshia acidiphilia, представляющие собой группу микроорганизмов, играющую важную роль в минерализации органического вещества в почве.
«Это массовая группа бактерий, разлагающая разнообразные биополимеры растительного происхождения, характерная прежде всего для небогатых органическим веществом почв. При этом ацидобактерии очень плохо поддаются лабораторному культивированию, и их разнообразие остается недостаточно изученным», — пояснила российский микробиолог Светлана Дедыш, чьи слова приводятся в сообщении.
Путь для новых открытий.
По мнению ученых, дальнейшее изучение нового микроорганизма позволит точнее понять его роль в почвенных сообществах, в трансформации питательных веществ, а также выявить возможные ферменты и метаболические пути, представляющие интерес для биотехнологии, сельского хозяйства и наук об окружающей среде.
Комментируя выбор названия, член-корреспондент РАН Елизавета Бонч-Осмоловская, руководитель отдела биологии экстремофильных микроорганизмов ФИЦ Биотехнологии РАН, назвала его «абсолютно закономерным».
«Светлана Николаевна и ее группа фактически создали основу современных знаний об ацидобактериях, выделив в чистую культуру разнообразных представителей новых таксонов, обитающих в почвах и болотах, и разработав современную систематику филума Acidobacteriota. Новая работа расширяет представления о разнообразии ацидобактерий, а также географию исследований этой группы, и, надеемся, привлечет к ней дополнительное внимание международного научного сообщества», — заключила она.
Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.