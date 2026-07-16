Новый род бактерий назвали в честь российского микробиолога Светланы Дедыш

«Светлана Николаевна и ее группа фактически создали основу современных знаний об ацидобактериях, выделив в чистую культуру разнообразных представителей новых таксонов, обитающих в почвах и болотах, и разработав современную систематику филума Acidobacteriota. Новая работа расширяет представления о разнообразии ацидобактерий, а также географию исследований этой группы, и, надеемся, привлечет к ней дополнительное внимание международного научного сообщества», — заключила она.