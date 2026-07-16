Инвестиции ГК «Кортрос» в масштабную застройку в Отрадном и Калининграде превысят 100 млрд рублей

Инвестиции ГК «Кортрос» в застройку на острове Октябрьском в Калининграде и территории рядом с Варникенским лесом в Отрадном превысят 100 миллиардов рублей. Такую сумму назвал губернатор Алексей Беспрозванных после подписания соглашения о сотрудничестве с девелопером в четверг, 16 июля.
В презентации проектов, которую подготовил сам инвестор, прозвучала более крупная сумма вложений. В ГК «Кортрос» начали с того, что планируют благоустроить территорию Варникенского леса, в частности создать экотропу.
«Это будет реализовано рядом с многофункциональным санаторно-гостиничным комплексом у побережья Балтийского моря на территории 30,6 гектара. Объём инвестиций составит более 37 миллиардов рублей. Вторым масштабным инвестиционным проектом группы компаний станет жилой комплекс на острове Октябрьском. Проект станет новым пространством города, где современная архитектура, культура, природа и повседневная жизнь складываются в единую среду нового поколения. Объём инвестиций в развитие инфраструктуры региона превысит 120 миллиардов рублей. На 77 гектарах появится проект с совершенно новым качеством современной городской среды в одной из самых перспективных локаций города», — сообщили в презентации.
Отметим, что застройка Отрадного признана масштабным инвестиционным проектом. Концепцию уже одобрили на архитектурном совете. Ранее объём вложений оценивался в 21 миллиард рублей.
На острове Октябрьском в Калининграде «Кортрос» приступил к строительству первых двух домов нового жилого комплекса. Он займёт территорию порядка семи гектаров. Концепцию также рассматривали на архитектурном совете.
Позднее власти одобрили инвестиционный проект группы компаний по дальнейшей застройке Острова. На первом этапе девелопер получает в аренду без торгов 17 гектаров земли. Общий объём вложений оценивали в 58 миллиардов рублей.