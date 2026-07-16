Инвестиции ГК «Кортрос» в масштабную застройку в Отрадном и Калининграде превысят 100 млрд рублей

«Это будет реализовано рядом с многофункциональным санаторно-гостиничным комплексом у побережья Балтийского моря на территории 30,6 гектара. Объём инвестиций составит более 37 миллиардов рублей. Вторым масштабным инвестиционным проектом группы компаний станет жилой комплекс на острове Октябрьском. Проект станет новым пространством города, где современная архитектура, культура, природа и повседневная жизнь складываются в единую среду нового поколения. Объём инвестиций в развитие инфраструктуры региона превысит 120 миллиардов рублей. На 77 гектарах появится проект с совершенно новым качеством современной городской среды в одной из самых перспективных локаций города», — сообщили в презентации.