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Что произошло в Мозыре, где милиция приняла серию одинаковых звонков из аптек

Белорус с помощницей из фотостудии хотели провернуть аптечную аферу — вот какую.

Источник: Комсомольская правда

В Мозыре правоохранители расследовали аферу после серии звонков из аптек райцентра. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Так, в конце апреля в милицию поступила серия звонков из аптек. Фармацевты сообщили, что некий мужчина, предъявляя фальшивые рецепты, выписанные на бланке одного из частных медицинских центров Гомеля, пытается получить сильнодействующие препараты.

Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна работница одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза показала, что записи в поддельных рецептах выполнила именно фигурантка.

Проводится дальнейшая проверка.

А еще мы писали, что случилось под Лидой, где произошел массовый мор рыбы в реке с неприятным запахом: «Пропали животные, не гнездятся птицы».

Также сообщили, что четырехлетний ребенок погиб в Ивановском районе: «Пропал у дома, а тело нашли в парке в пруду».