Что произошло в Мозыре, где милиция приняла серию одинаковых звонков из аптек

В Мозыре правоохранители расследовали аферу после серии звонков из аптек райцентра. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.
Так, в конце апреля в милицию поступила серия звонков из аптек. Фармацевты сообщили, что некий мужчина, предъявляя фальшивые рецепты, выписанные на бланке одного из частных медицинских центров Гомеля, пытается получить сильнодействующие препараты.
Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна работница одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза показала, что записи в поддельных рецептах выполнила именно фигурантка.
Проводится дальнейшая проверка.
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