Стали известны причины лишения гражданства РФ главы азербайджанской диаспоры в Самаре

В 2025 году в интервью азербайджанскому телевидению Ширван Керимов негативно высказался о действиях российской стороны после теракта в «Крокус Сити Холл». В том же году он оказывал консультативную помощь экс-главе диаспоры Азербайджана в Екатеринбурге Шахину Шихлински, осужденному за особо тяжкие преступления. До июня 2026 года лицо предоставляло поддержку этническим преступным группировкам на «Овощной базе № 3», включая защиту интересов Кинана Исаева по подозрению в мошенничестве.