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Новый автопавильон установят по нацпроекту рядом с Сосновской ЦРБ

Работы организуют в районе улицы Островского.

Источник: Живем в Нижнем

В Сосновском муниципальном округе рядом с Центральной районной больницей появится новый автопавильон. Работы организуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, автопавильон установят на разворотной площадке в районе улицы Островского. Ремонт ведется на дороге Сосновское — Глядково протяженностью 4,4 км.

И.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов пояснил, что реализация проекта позволит привести в порядок дорогу из районного центра в отдаленный населенный пункт. В частности, предусмотрено переустройство разворотной площадки около ЦРБ.

Подрядная организация уже отфрезеровала старое дорожное покрытие на площади 27 000 «квадратов», нанесла на поверхность битумную эмульсию и начала выравнивание щебеночно-песчаной смесью. Следующий этап работ — укладка асфальтобетона. Также запланирована установка искусственных неровностей — для повышения безопасности на дороге — и укрепление обочин.

Финальная стадия ремонта — нанесение термопластика и обозначение пешеходных переходов. Завершить работы на объекте подрядчик намерен до конца сезона.

«Обновление покрытия и обочин повысит пропускную способность и снизит износ ходовой части у регулярно курсирующего здесь общественного и личного транспорта», — прокомментировал Александр Денисов.

Напомним, нацпроект «Инфраструктура для жизни» был инициирован российским лидером Владимиром Путиным.