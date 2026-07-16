Новый автопавильон установят по нацпроекту рядом с Сосновской ЦРБ

Подрядная организация уже отфрезеровала старое дорожное покрытие на площади 27 000 «квадратов», нанесла на поверхность битумную эмульсию и начала выравнивание щебеночно-песчаной смесью. Следующий этап работ — укладка асфальтобетона. Также запланирована установка искусственных неровностей — для повышения безопасности на дороге — и укрепление обочин.