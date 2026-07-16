Новый автопавильон установят по нацпроекту рядом с Сосновской ЦРБ

В Сосновском муниципальном округе рядом с Центральной районной больницей появится новый автопавильон. Работы организуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, автопавильон установят на разворотной площадке в районе улицы Островского. Ремонт ведется на дороге Сосновское — Глядково протяженностью 4,4 км.
И.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов пояснил, что реализация проекта позволит привести в порядок дорогу из районного центра в отдаленный населенный пункт. В частности, предусмотрено переустройство разворотной площадки около ЦРБ.
Подрядная организация уже отфрезеровала старое дорожное покрытие на площади 27 000 «квадратов», нанесла на поверхность битумную эмульсию и начала выравнивание щебеночно-песчаной смесью. Следующий этап работ — укладка асфальтобетона. Также запланирована установка искусственных неровностей — для повышения безопасности на дороге — и укрепление обочин.
Финальная стадия ремонта — нанесение термопластика и обозначение пешеходных переходов. Завершить работы на объекте подрядчик намерен до конца сезона.
«Обновление покрытия и обочин повысит пропускную способность и снизит износ ходовой части у регулярно курсирующего здесь общественного и личного транспорта», — прокомментировал Александр Денисов.
Напомним, нацпроект «Инфраструктура для жизни» был инициирован российским лидером Владимиром Путиным.