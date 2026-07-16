В Прикамье в затопленное село Кын почта доставляет пенсии на лодках

Напомним, в первый день паводка в Кыне мощным потоком воды снесло местную художницу. Её ищут уже 6 дней. Мама девушки уверена, что дочь жива, но ослабла и срочно нуждается в помощи. Подробнее читайте в материале сайта perm.aif.ru.