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В Прикамье в затопленное село Кын почта доставляет пенсии на лодках

График доставки скорректировали с учётом текущей ситуации.

Почта России организовала доставку пенсий и социальных выплат в затопленное село Кын на лодках, сообщили в УФПС Пермского края.

В селе Кын, пострадавшем от паводка, повреждены мосты, нарушено транспортное сообщение. Несмотря на сложную обстановку, Почта России принимает меры, чтобы жители вовремя получили пенсии и социальные выплаты.

Доставку организовали через лодочную переправу, которую экстренные службы наладили для связи между частями села. График доставки скорректировали с учётом текущей ситуации.

Напомним, в первый день паводка в Кыне мощным потоком воды снесло местную художницу. Её ищут уже 6 дней. Мама девушки уверена, что дочь жива, но ослабла и срочно нуждается в помощи. Подробнее читайте в материале сайта perm.aif.ru.