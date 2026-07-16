В Прикамье в затопленное село Кын почта доставляет пенсии на лодках

Почта России организовала доставку пенсий и социальных выплат в затопленное село Кын на лодках, сообщили в УФПС Пермского края.
В селе Кын, пострадавшем от паводка, повреждены мосты, нарушено транспортное сообщение. Несмотря на сложную обстановку, Почта России принимает меры, чтобы жители вовремя получили пенсии и социальные выплаты.
Доставку организовали через лодочную переправу, которую экстренные службы наладили для связи между частями села. График доставки скорректировали с учётом текущей ситуации.
Напомним, в первый день паводка в Кыне мощным потоком воды снесло местную художницу. Её ищут уже 6 дней. Мама девушки уверена, что дочь жива, но ослабла и срочно нуждается в помощи. Подробнее читайте в материале сайта perm.aif.ru.