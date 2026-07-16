В Красноярском крае отремонтировали почти половину запланированных на этот год дорог

На сегодняшний день дорожные службы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ведут работы одновременно на всех 59 объектах Красноярского края общей протяжённостью 168 км. По данным регионального министерства транспорта, готовность по ключевым направлениям превысила 45−50%.
Специалисты отчитались о промежуточных результатах, так на дорогах уложено 295,3 тыс. м² верхнего слоя покрытия из плановых 1,33 млн м² (готовность — 22%). Нижние слои выполнены на 53%, а восстановление переходного типа дорог готово на 45%.
Уже сегодня автомобилисты могут оценить качество нового полотна на участках трасс Саянск — Тубинск — граница Курагинского округа, Красноярск — Енисейск. Также высокая степень готовности у мостовых переходов через реки Сейба и Средняя Сейба на трассы «Саяны».
На финишную прямую вышли работы на дорогах Абан — Быстровка и Берёзовка — Архангельское. Практически готов участок Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка, а трасса Канск — Тасеево — Устье готова более чем на 70%. Параллельно подрядчик завершает восстановление моста через реку Третья на направлении Игнатово — Шагирислам.
— Наша главная задача сейчас — завершить укладку асфальтобетона до конца лета, — комментируют в министерстве. — Кроме того, мы уже начали формировать предварительный перечень объектов, которые войдут в программу нацпроекта в 2027 году.