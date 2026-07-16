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Google Play удалил все приложения VK и мессенджер «Макс»

Пользователи Android могут установить их через альтернативные площадки.

Источник: Клопс.ru

Приложения VK и национального мессенджера «Макс» стали недоступны для скачивания в магазине Google Play. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

В VK сообщили, что пользователи Android по-прежнему могут установить приложения через альтернативные магазины, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие площадки. Обновления также доступны в обычном режиме через эти магазины приложений.

После введения санкций Евросоюза VK продаёт магазин приложений RuStore.

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