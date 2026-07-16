Белгородская область привлекла 69,5 млрд по кредитованию полевых работ в РСХБ

В тройку лидеров также вошли Московский регион (54,2 млрд руб.) и Краснодарский край (32,4 млрд руб.). Всего банк направил на проведение сезонных работ почти 470 млрд руб. Воронежская область привлекла 27,9 млрд руб., Тамбовская — 16,8 млрд руб. В топ-10 также вошли Саратовская область (20,2 млрд), Ставропольский край (17,3 млрд), Ростовская область (16,1 млрд) и Алтайский край (14,5 млрд руб.). Липецкая, Курская и Орловская области в представленный список не попали.