Российские учёные создали химиотерапию, которая эффективнее дорогих лекарств

Добавление хлора к одной из таких молекул, состоящей из двух азотосодержащих колец, позволяет ей связываться с белком EGFR и эффективно бороться с устойчивыми опухолями. Без хлора новое вещество сравнимо по эффективности с озомертинибом в лечении рака лёгких, печени, прямой кишки и груди. Добавление хлора увеличивает эту эффективность в 1,5 раза, открывая перспективы для улучшения лечения устойчивых к химиотерапии форм рака и снижения его стоимости.