Российские учёные создали химиотерапию, которая эффективнее дорогих лекарств

Российские учёные разработали новый метод химиотерапии с использованием гибридных молекул, который в 1,5 раза эффективнее борется с устойчивыми опухолями по сравнению с озомертинибом, одним из самых современных и дорогостоящих препаратов для лечения рака. Это открытие было представлено Российским научным фондом (РНФ), передаёт ТАСС.
Старший научный сотрудник РАНХиГС Ольга Миколайчук отметила, молекула должна идеально подходить к рецептору в организме, как ключ к замку. Ученые обнаружили, что добавление хлора в молекулу значительно усиливает её способность останавливать деление и гибель опухолевых клеток.
Современные методы химиотерапии блокируют рецепторы на поверхности раковых клеток, но мутации могут снижать их эффективность, что требует новых подходов. Учёные создали гибридные молекулы, которые воздействуют на опухолевые клетки.
Добавление хлора к одной из таких молекул, состоящей из двух азотосодержащих колец, позволяет ей связываться с белком EGFR и эффективно бороться с устойчивыми опухолями. Без хлора новое вещество сравнимо по эффективности с озомертинибом в лечении рака лёгких, печени, прямой кишки и груди. Добавление хлора увеличивает эту эффективность в 1,5 раза, открывая перспективы для улучшения лечения устойчивых к химиотерапии форм рака и снижения его стоимости.
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