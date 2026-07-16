На Чукотке за господдержкой в сфере занятости обратились 16 участников СВО

Также в 2026 году вдвое была увеличена субсидия работодателям, которые нанимают ветеранов СВО на временные или общественные работы. Они могут получить от центра занятости компенсацию в размере более 200 тысяч рублей в месяц за одного трудоустроенного участника спецоперации.