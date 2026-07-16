На Чукотке за господдержкой в сфере занятости обратились 16 участников СВО

Шестнадцать участников СВО с начала года обратились за мерами господдержки в сфере занятости населения на Чукотке, сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона. Пять из них в итоге уже получили работу, что способствует достижению целей нацпроекта «Кадры».
Всего на Чукотке реализуют более 50 целевых программ, направленных на социальную адаптацию и трудоустройство участников СВО. Например, для содействия занятости ветеранов спецоперации правительство региона ввело обязательный резерв рабочих мест в размере 1% от штатной численности. Этот механизм распространяется на органы исполнительной власти, местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия, а также хозяйственные общества.
Также в 2026 году вдвое была увеличена субсидия работодателям, которые нанимают ветеранов СВО на временные или общественные работы. Они могут получить от центра занятости компенсацию в размере более 200 тысяч рублей в месяц за одного трудоустроенного участника спецоперации.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.