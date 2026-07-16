Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страх обидеть держит волгоградцев в бесперспективной переписке

Только 33% мужчин Волгограда сразу бросают бесперспективный дейтинг.

Только 33% молодых мужчин Волгограда 18−27 лет сразу заканчивают бесперспективное общение в дейтинге.

Мужчины дольше женщин тянут переписку без будущего, а знакомства чаще доводят до выгорания представительниц прекрасного пола. Это выяснили сервисы Мамба и Zigmund.online.

Эксперты поясняют: главная причина продолжать бесперспективное общение — страх обидеть собеседника, его назвали от 40% до 59% участников в разных возрастных группах. На втором месте — надежда на перемены, на третьем — страх снова вернуться к поиску партнера.

С возрастом мужчины увереннее обрывают переписку: среди участников 28−38 лет сразу заканчивают тупиковое общение 44%, а среди тех, кто старше 39 лет, — уже 46%.

Женщины в среднем решительнее: более половины считаются более решительными — более половины респонденток сразу прекращают знакомство без перспектив, особенно в группе 39−50 лет.

Три из четырех женщин 18−27 лет за последний год сознательно брали паузу в знакомствах из-за усталости от поиска. Легче говорить «нет» помогает опыт психотерапии — среди женщин 39−50 лет каждая пятая отметила, что после него стало проще выходить из неподходящих отношений.

Ранее сообщалось, сколько Петров и Февроний живут в Волгоградской области.