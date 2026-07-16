Страх обидеть держит волгоградцев в бесперспективной переписке

Только 33% молодых мужчин Волгограда 18−27 лет сразу заканчивают бесперспективное общение в дейтинге.
Мужчины дольше женщин тянут переписку без будущего, а знакомства чаще доводят до выгорания представительниц прекрасного пола. Это выяснили сервисы Мамба и Zigmund.online.
Эксперты поясняют: главная причина продолжать бесперспективное общение — страх обидеть собеседника, его назвали от 40% до 59% участников в разных возрастных группах. На втором месте — надежда на перемены, на третьем — страх снова вернуться к поиску партнера.
С возрастом мужчины увереннее обрывают переписку: среди участников 28−38 лет сразу заканчивают тупиковое общение 44%, а среди тех, кто старше 39 лет, — уже 46%.
Женщины в среднем решительнее: более половины считаются более решительными — более половины респонденток сразу прекращают знакомство без перспектив, особенно в группе 39−50 лет.
Три из четырех женщин 18−27 лет за последний год сознательно брали паузу в знакомствах из-за усталости от поиска. Легче говорить «нет» помогает опыт психотерапии — среди женщин 39−50 лет каждая пятая отметила, что после него стало проще выходить из неподходящих отношений.
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