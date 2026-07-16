Страх обидеть держит волгоградцев в бесперспективной переписке

Три из четырех женщин 18−27 лет за последний год сознательно брали паузу в знакомствах из-за усталости от поиска. Легче говорить «нет» помогает опыт психотерапии — среди женщин 39−50 лет каждая пятая отметила, что после него стало проще выходить из неподходящих отношений.