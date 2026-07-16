Стали известны подробности дела замначальника уголовного розыска орловского УМВД

Предварительно установлено, что 16 июня фигурант пообещал господину Волчкову передать ему 1 млн руб. от господина Терехова. За эту сумму сотрудник УФССП должен был помочь бизнесмену избежать временного закрытия кухни «Хонзо» на улице Фомина в Орле. При этом в документах должно было быть указано, что производство пищи приостановлено, а помещение опечатано.