Приставы принудительно взыскивают с рэпера Птахи 15,6 тысячи рублей долга

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) 15,6 тысячи рублей долга, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным документам, Нуриев не выплатил вовремя два штрафа за неуплату парковки в Москве, после чего суд постановил удвоить их. А в связи с тем, что Нуриев не выплатил и новые штрафы добровольно, суд выдал исполнительные листы, по которым приставами 6 мая и 10 июня на Нуриева были возбуждены два исполнительных производства, следует из материалов приставов.
С Нуриева принудительно взыскивают в общей сложности 12,53 тысячи рублей «задолженностей по исполнительным документам» с исполнительскими сборами на 3,077 тысячи рублей.
В четверг Никулинский суд Москвы оштрафовал Нуриева на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках «Не поздно», «Не могу» и «Монолог», размещенных в соцсети «ВКонтакте». Защита планирует обжаловать штраф.