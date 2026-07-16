Приставы принудительно взыскивают с рэпера Птахи 15,6 тысячи рублей долга

Согласно судебным документам, Нуриев не выплатил вовремя два штрафа за неуплату парковки в Москве, после чего суд постановил удвоить их. А в связи с тем, что Нуриев не выплатил и новые штрафы добровольно, суд выдал исполнительные листы, по которым приставами 6 мая и 10 июня на Нуриева были возбуждены два исполнительных производства, следует из материалов приставов.