Театральный фестиваль «Специфик» в четвертый раз состоится в Нижнем Новгороде

Театральный фестиваль «Специфик» снова пройдёт в Нижнем Новгороде: в этом году мероприятие состоится в четвёртый раз и традиционно разделено на два уикенда — 31 июля-2 августа и 7−9 августа. «Специфик» (16+) — уникальный в России проект, где спектакли ставят в нестандартных городских пространствах: на торговой барже, в локомотивном депо, в пустующем торговом центре, в трамваях и на катерах. Об этом сообщил организатор — Центр театрального мастерства при грантовой поддержке «Команды креативных практик» АНО «Центр 800».
Фестиваль давно формирует тренд работы с городской и индустриальной средой, каждый год предлагая новый маршрут, новые локации и новые способы взаимодействия со зрителем. Для «Специфика» ведущие российские режиссёры создают постановки разных форматов — от переработок классики до иммерсивных инсталляций и экспериментальных работ — где пространство становится частью драматургии.
В сезоне участвуют режиссёры Юрий Квятковский, Филипп Гуревич, Сергей Тонышев, Денис Парамонов, Владимир Данай и другие. Продажа абонементов на оба уикенда уже открыта по специальной цене; полная программа будет объявлена в ближайшее время. Билеты доступны на ct m‑nn.ru/afisha‑ctm.
Ранее сообщалось, что десятый фестиваль «Горький фест» завершился в Нижнем Новгороде.
(16+).