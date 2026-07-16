Театральный фестиваль «Специфик» в четвертый раз состоится в Нижнем Новгороде

Театральный фестиваль «Специфик» снова пройдёт в Нижнем Новгороде: в этом году мероприятие состоится в четвёртый раз и традиционно разделено на два уикенда — 31 июля-2 августа и 7−9 августа. «Специфик» (16+) — уникальный в России проект, где спектакли ставят в нестандартных городских пространствах: на торговой барже, в локомотивном депо, в пустующем торговом центре, в трамваях и на катерах. Об этом сообщил организатор — Центр театрального мастерства при грантовой поддержке «Команды креативных практик» АНО «Центр 800».