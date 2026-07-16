В эфире «Радио Судного дня» прозвучал второй сигнал за день

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Еще один сигнал — «Суходелие» — прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня».
В четверг радиостанция передала сообщение «Фиатоплот».
Новое сообщение зафиксировано в 14.17 мск, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал «Суходелие».
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой».