По просьбе родителей учеников улучшают гимназию в Псковской области

Сообщение не осталось без внимания. Специалисты выехали на место и сразу начали работы. Они исправили вентиляцию, настроили пожарную сигнализацию, отрегулировали двери и починили розетки, а также привели в порядок прилегающую территорию. В планах — обновить спортзал, завершить ремонт крыши и крыльца. Навести порядок в здании и создать комфортные условия для учащихся помогает нацпроект «Молодежь и дети».