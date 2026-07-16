По просьбе родителей учеников улучшают гимназию в Псковской области

Родители учеников Невельской гимназии в Псковской области внимательно отнеслись к обновлению учебного корпуса. После капремонта они заметили недочёты и рассказали о них через QR-код обратной связи.
Сообщение не осталось без внимания. Специалисты выехали на место и сразу начали работы. Они исправили вентиляцию, настроили пожарную сигнализацию, отрегулировали двери и починили розетки, а также привели в порядок прилегающую территорию. В планах — обновить спортзал, завершить ремонт крыши и крыльца. Навести порядок в здании и создать комфортные условия для учащихся помогает нацпроект «Молодежь и дети».
Таблички с QR-кодом есть на всех объектах, построенных или обновлённых по нацпроектам. Если вы тоже заметили какую-то проблему — отсканируйте код и её обязательно рассмотрят!