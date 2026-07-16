День города в Чусовом в 2026 году. Подробная программа мероприятий

18 июля в Чусовом Пермского края состоятся праздничные мероприятия, посвящённые Дню города, Дню металлурга и Году пермской промышленности. Для жителей и гостей подготовлена насыщенная программа: выступления творческих коллективов, спортивные соревнования, магическое цирковое шоу и другие развлечения. Завершится праздник ярким фейерверком. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+), которые пройдут в парке культуры и отдыха «Ермак».
Фестиваль «Соседи. Мост поколений».
Мероприятия начнутся в 14:00. В программе — концерт детских коллективов города, анимационная программа, фотозоны, творческие мастерские, спортивные соревнования и семейная квест-игра.
Театрализованная программа «Магический цирк».
Шоу начнётся в 16:00. В программе — номера эквилибристов и артистов оригинального жанра, интерактивные фокусы и весёлая клоунада, танцующий слон, завораживающее шоу с хула-хупами, иллюзионное шоу, трёхметровая пневмокукла «Панда» и интерактив с гигантскими мячами.
Спортивные соревнования «Чусовские гонки».
Для участия необходимо собрать команду из 6 человек, в составе которой должно быть не менее двух женщин. Также допускается группа поддержки численностью до 10 человек.
Предварительную заявку нужно было направить на электронную почту до 15 июля. В день соревнований на заседании судейской коллегии участникам необходимо предоставить оригинал именной заявки с допуском врача.
Кроме того, в рамках «Чусовских гонок» отдельно проводится конкурс среди групп поддержки в номинации «Самая активная группа поддержки».
13:30−13:50 | Регистрация участников.
14:00 | Старт соревнований и приветствие команд.
15:30 | Подведение итогов и награждение.
Другие мероприятия.
14:00−17:00 | Семейный праздник «Новосельцы».
19:00 | Торжественная церемония награждения.
19:20 | Праздничная программа, выступление кавер-групп «Хэппи» и Chicken Gun, дискотека.
23:55 | Праздничный фейерверк.