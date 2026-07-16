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В Волгограде 17 июля ожидается дождь с грозой и до +25 градусов

В Волгоградской области синоптики обещают переменную облачность и порывистый ветер.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 17 июля 2026 года ожидается переменная облачность и местами дожди с грозами, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В Волгограде существенных осадков не обещают, но вечером 16 июля возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит 17−19 градусов, днем прогреется до 23−25 градусов.

По области погода будет более разнообразной. Ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в отдельных районах возможен небольшой дождь. Ночью температура составит 15−20 градусов, при прояснении может похолодать до 8 градусов. Днем воздух прогреется до 20−25 градусов, местами — всего до 15−20 градусов.