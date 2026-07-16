В Волгограде 17 июля ожидается дождь с грозой и до +25 градусов

По области погода будет более разнообразной. Ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в отдельных районах возможен небольшой дождь. Ночью температура составит 15−20 градусов, при прояснении может похолодать до 8 градусов. Днем воздух прогреется до 20−25 градусов, местами — всего до 15−20 градусов.