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В Хакасии будут судить предпринимательницу за обман при строительстве домов на 66 млн рублей

В Хакасии завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимательницы, которая занималась строительством частных домов в Хакасии и на юге Красноярского края.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимательницы, которая занималась строительством частных домов в Хакасии и на юге Красноярского края. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, с июля 2023 года по апрель 2024 года женщина заключила с местными жителями 18 договоров на строительство индивидуальных жилых домов. Однако свои обязательства она не выполнила. В результате потерпевшим причинили ущерб на сумму более 66 млн рублей.

Предпринимательнице предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Чтобы возместить ущерб, на её имущество наложили арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.