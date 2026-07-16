В Хакасии будут судить предпринимательницу за обман при строительстве домов на 66 млн рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимательницы, которая занималась строительством частных домов в Хакасии и на юге Красноярского края. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, с июля 2023 года по апрель 2024 года женщина заключила с местными жителями 18 договоров на строительство индивидуальных жилых домов. Однако свои обязательства она не выполнила. В результате потерпевшим причинили ущерб на сумму более 66 млн рублей.
Предпринимательнице предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Чтобы возместить ущерб, на её имущество наложили арест.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.