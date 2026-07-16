Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге восстановили подачу горячей воды в микрорайоне Военный городок

Подачу горячей воды восстановили в 18 домах в Таганроге после повреждения котельной.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Военный городок в Таганроге восстановили подачу горячей воды. Об этом в соцсетях сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Коммунальщики запустили подачу горячей воды в 18 многоквартирных домов микрорайона. Сейчас вода поступает по временной схеме, — рассказала Светлана Камбулова.

Дом на Циолковского, 32/3 пока остается без горячего водоснабжения. Работы по переключению от магистральной сети планируют выполнить в течение недели.

— Напомню: из-за повреждения котельной на Циолковского, 40, дома микрорайона остались без горячего водоснабжения. Временная схема будет действовать до ввода в эксплуатацию новой модульной котельной, — добавила Светлана Камбулова.

Контракт на установку блочно-модульной котельной мощностью 12,1 МВт уже заключили, компания приступила к исполнению обязательств.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.