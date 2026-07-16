Ради спасения иномарки 35-летний нижегородец погасил долг почти в миллион рублей

В Сарове судебные приставы взыскали с 35‑летнего мужчины долг по кредиту — 865 тысяч рублей. Он не оплатил его добровольно, поэтому ему начислили исполнительский сбор более 100 тысяч рублей и арестовали банковские счета.
Выяснилось, что у должника есть автомобиль Kia Rio. Приставы запретили регистрационные действия с машиной и предупредили, что в случае неуплаты её могут арестовать и продать.
Опасаясь потерять автомобиль, мужчина быстро погасил всю задолженность вместе со сбором. После этого исполнительное производство закрыли, а ограничения сняли.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что судебные приставы взыскали 18 млн рублей задолженности с жителя Бора.