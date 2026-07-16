На Дону налог для клиник ЭКО снизили до 10%

В Ростовской области снижена налоговая ставка для клиник, оказывающих услуги ЭКО: теперь она составляет 10%. Соответствующее решение депутаты приняли на внеочередном 34‑м заседании Законодательного Собрания региона.
Помимо этого, парламентарии внесли поправки в налоговое законодательство, расширяющие применение инвестиционного налогового вычета. Теперь право на вычет получат компании, которые финансируют поддержку государственных и муниципальных спортивных образовательных учреждений — в них проходят подготовку дети и молодёжь.
Мера действует на протяжении всего 2026 года. Её цель — оказать поддержку медицинским организациям, работающим в сфере репродуктивного здоровья и решения вопросов рождаемости.