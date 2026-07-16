«Красное солнце» зажглось на юге Волгограда

Накануне подрядчик завершил монтаж вечерней подсветки на колесе обозрения. Светодиодные линии были установлены на внутренний и внешний ободы, на лучах, ведущих от центрального вала к пассажирским кабинам, и опорных конструкциях. Цвет для светодиодной подсветки колеса гармонирует с новым цветом аттракциона, который после переезда в Красноармейский район был перекрашен в красный цвет.