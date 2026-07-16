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«Красное солнце» зажглось на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда на 50-метровом колесе обозрения «Красное солнце» в новом парке в.

В Красноармейском районе Волгограда на 50-метровом колесе обозрения «Красное солнце» в новом парке в створе бульвара Энгельса зажглись свыше 14 тысяч светодиодов.

Накануне подрядчик завершил монтаж вечерней подсветки на колесе обозрения. Светодиодные линии были установлены на внутренний и внешний ободы, на лучах, ведущих от центрального вала к пассажирским кабинам, и опорных конструкциях. Цвет для светодиодной подсветки колеса гармонирует с новым цветом аттракциона, который после переезда в Красноармейский район был перекрашен в красный цвет.

Перед открытием аттракцион проходит необходимые проверки и ставится на госучет с получением госномера. Только после этого объект примет первых посетителей.

На территории нового парка уже появились новые семейные аттракционы — «Диско», «Пиратский корабль», «Прыгающая машина», «Вращающаяся вышка», «Прыжок в небо». Кроме этого, в парке появятся новые растения, прогулочные зоны со скамейками. Открытие парка развлечений запланировано уже этим летом.

Напомним, еще год назад 50-метровое колесо располагалось в ЦПКиО. После демонтажа аттракциона все детали были перевезены на базу подрядной организации, где их привели в порядок и покрасили. Колесо обозрения станет центральным объектом нового парка развлечений на юге города.

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