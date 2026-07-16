В Перми из-за аномальных ливней временно остановили трамваи маршрута № 2

В Перми с начала июля уже выпало 77% месячной нормы осадков, за прошедшие сутки 15 июля — около четверти или 18,5 мм. До этого такое количество осадков метеорологи наблюдали пять лет назад. О повреждениях в городской инфраструктуре после прошедшего ливня рассказал глава Перми.