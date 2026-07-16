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В Перми из-за аномальных ливней временно остановили трамваи маршрута № 2

За прошедшие сутки в городе выпала треть месячных осадков.

Источник: Комсомольская правда

В Перми с начала июля уже выпало 77% месячной нормы осадков, за прошедшие сутки 15 июля — около четверти или 18,5 мм. До этого такое количество осадков метеорологи наблюдали пять лет назад. О повреждениях в городской инфраструктуре после прошедшего ливня рассказал глава Перми.

Сразу в нескольких частях города сотрудники МКУ «Пермблагоустройство» ведут уборку упавших деревьев — Голева, Вильвенской, Крупской, Тимирязева и Соликамской, а также в сквере Дзержинского, на дороге Дружбы и Южной дамбе.

Уровень воды в реке Егошихе минувшей ночью поднялся более чем на 0,5 метра. Экотропы в долине реки выдержали напор стихии и находятся в нормативном состоянии.

На трамвайной линии вдоль ул. Промышленной городские службы также устраняют последствия. Трамвайный маршрут № 2 временно не работает. Для поездок в микрорайон Осенцы можно воспользоваться автобусным маршрутом № 62 «». О восстановлении движения городские власти сообщат дополнительно.

Сообщать о проблемах, связанных с последствиями ливня, необходимо по тел. «112» или в районные администрации.

В нескольких километрах от Перми затопило тоннель под Транссибом. Рейсовые автобусы запустили по измененному маршруту.