Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Троицком соборе женского монастыря прошла первая литургия за 103 года

Богослужение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Первая за 103 года Божественная литургия состоялась в Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Богослужебные песнопения исполнил сводный мужской хор в составе духовенства и певчих Нижегородской митрополии под руководством регента Ивана Бродяного. По окончании литургии настоятельница Выксунского Иверского монастыря игумения Александра поблагодарила архипастырей и сугубо митрополита Георгия за совершенное богослужение. Управляющему Нижегородской епархией она преподнесла заздравную просфору.

«Мы собрались здесь, чтобы соборно помолиться Господу в этом восстанавливающемся — залечивающем свои раны — Троицком соборе. Еще год-два назад казалось, что это невозможно — более 100 лет здесь не совершалась Божественная литургия. В этом году также исполняется 30 лет со дня возрождения этой святой обители, и мы вспоминаем сегодня всех, кто внес свой вклад в это благословенное дело, и всех тех, кто сейчас трудится над возрождением собора», — отметил епископ Гедеон.

Также управляющий Выксунской епархией преподнес архиереям иконы Святой Троицы и макеты Троицкого собора.

По словам главы Нижегородской митрополии Георгия, собор стал духовной жемчужиной и украшением выксунской земли. Возрождение собора продолжат, чтобы для многих людей он стал духовным маяком и помог найти путь ко Господу.

Всем присутствующим на молитвенную память вручили иконки Святой Троицы. После этого архипастыри возложили цветы на могилу бывшей настоятельницы Иверского монастыря игумении Антонии (Мироновой), почившей в 2020 году.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что храм во имя святой Нины, просветительницы Грузии, освятили в Нижнем Новгороде.