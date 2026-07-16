В Троицком соборе женского монастыря прошла первая литургия за 103 года

Первая за 103 года Божественная литургия состоялась в Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Богослужебные песнопения исполнил сводный мужской хор в составе духовенства и певчих Нижегородской митрополии под руководством регента Ивана Бродяного. По окончании литургии настоятельница Выксунского Иверского монастыря игумения Александра поблагодарила архипастырей и сугубо митрополита Георгия за совершенное богослужение. Управляющему Нижегородской епархией она преподнесла заздравную просфору.
«Мы собрались здесь, чтобы соборно помолиться Господу в этом восстанавливающемся — залечивающем свои раны — Троицком соборе. Еще год-два назад казалось, что это невозможно — более 100 лет здесь не совершалась Божественная литургия. В этом году также исполняется 30 лет со дня возрождения этой святой обители, и мы вспоминаем сегодня всех, кто внес свой вклад в это благословенное дело, и всех тех, кто сейчас трудится над возрождением собора», — отметил епископ Гедеон.
Также управляющий Выксунской епархией преподнес архиереям иконы Святой Троицы и макеты Троицкого собора.
По словам главы Нижегородской митрополии Георгия, собор стал духовной жемчужиной и украшением выксунской земли. Возрождение собора продолжат, чтобы для многих людей он стал духовным маяком и помог найти путь ко Господу.
Всем присутствующим на молитвенную память вручили иконки Святой Троицы. После этого архипастыри возложили цветы на могилу бывшей настоятельницы Иверского монастыря игумении Антонии (Мироновой), почившей в 2020 году.
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