В Троицком соборе женского монастыря прошла первая литургия за 103 года

«Мы собрались здесь, чтобы соборно помолиться Господу в этом восстанавливающемся — залечивающем свои раны — Троицком соборе. Еще год-два назад казалось, что это невозможно — более 100 лет здесь не совершалась Божественная литургия. В этом году также исполняется 30 лет со дня возрождения этой святой обители, и мы вспоминаем сегодня всех, кто внес свой вклад в это благословенное дело, и всех тех, кто сейчас трудится над возрождением собора», — отметил епископ Гедеон.