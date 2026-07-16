Классика, рок или бардовская песня: 6 бесплатных концертов и вечеринок на любой вкус, которые пройдут в эти выходные

В субботу, 18 июля, День города отметят Мамоново и Янтарный. На юге области выступать для отдыхающих будет Анна Семенович, на западе — певец NILETTO. На Куршской косе в это же время отпразднуют День мёда, а в Калининграде пройдёт фестиваль добровольчества «#Мывместе».