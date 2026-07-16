50 старшеклассников из 16 регионов пройдут АгроТех‑школу в Княгининском округе

В Нижегородской области стартовала Всероссийская аграрная летняя школа «Погружение в АгроТех», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. В течение десяти дней на базе Нижегородского государственного инженерно‑экономического университета в Княгининском округе 50 старшеклассников из 16 регионов пройдут бесплатную образовательную программу. Школа открылась костюмированным представлением «Агроприём Екатерины Великой», после чего участники познакомились с наставниками, соревновались в практических заданиях (в том числе на тренажёре по доению) и посетили лаборатории, мастерские и аудитории вуза.
Организаторы подчёркивают, что регион обладает высоким образовательным и агропромышленным потенциалом: современные технологии внедряются в растениеводство и переработку, а Княгининский университет третий год подряд принимает всероссийские мероприятия такого уровня. В программе — практика в агрономии и ветеринарии, знакомство с агротехникой, беспилотниками и робототехникой для АПК. Участники посетят агропромышленные предприятия региона и освоят базовые навыки работы с оборудованием.
Министры области отмечают стратегическое значение проекта для профориентации и кадрового обеспечения агропромышленного комплекса: современное сельское хозяйство — это синергия биотехнологий, ИИ и точного машиностроения, а участие в таких интенсивах помогает школьникам осознанно выбирать профессии. По окончании программы каждый участник получит сертификат, который дополнит портфолио при поступлении в вузы. Среди организаторов — министерства науки, образования и сельского хозяйства Нижегородской области, Россельхозбанк, «Российский союз сельской молодёжи» и Княгининский университет.
Ранее сообщалось, что 50 ребят из 14 регионов страны изучат профессию агрария во всероссийской летней школе «Погружение в АгроТех».
(12+).