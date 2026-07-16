50 старшеклассников из 16 регионов пройдут АгроТех‑школу в Княгининском округе

В Нижегородской области стартовала Всероссийская аграрная летняя школа «Погружение в АгроТех», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. В течение десяти дней на базе Нижегородского государственного инженерно‑экономического университета в Княгининском округе 50 старшеклассников из 16 регионов пройдут бесплатную образовательную программу. Школа открылась костюмированным представлением «Агроприём Екатерины Великой», после чего участники познакомились с наставниками, соревновались в практических заданиях (в том числе на тренажёре по доению) и посетили лаборатории, мастерские и аудитории вуза.