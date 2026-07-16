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Калининградский СК сообщает о кончине старшего следователя-криминалиста

Виталий Мотолянец ушел на 44 году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Скончался бывший старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Калининградской области Виталий Мотолянец. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Виталий Мотолянец — полковник юстиции. Родился 8 мая 1983 года в Калининграде. В 2006 году окончил БГА РФ, высшее юридическое образование получил в 2011 году в Калининградском юринституте МВД РФ.

10 лет он служил в УФСКН России по Калининградской области. С 2016-го проходил службу в органах Следственного комитета РФ. С февраля 2025-го находился на пенсии.

Коллеги отмечают его высокие профессиональные навыки, человечность, активное участие в воспитании молодежи.

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