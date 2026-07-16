Бизнес в Магаданской области научат пользоваться нейросетями

Интенсив направлен на повышение цифровой грамотности предпринимателей и помощь бизнесу во внедрении технологий искусственного интеллекта. Обучение проходит в онлайн-формате. Всего запланированы четыре занятия. Два их них уже прошли. Следующие будут организованы 20 и 22 июля с 16:00 до 19:00.