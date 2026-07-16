Бизнес в Магаданской области научат пользоваться нейросетями

Образовательная программа для бизнеса «Нейросети для работы и жизни» стартовала 13 июля в Магаданской области. Обучение организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.
Интенсив направлен на повышение цифровой грамотности предпринимателей и помощь бизнесу во внедрении технологий искусственного интеллекта. Обучение проходит в онлайн-формате. Всего запланированы четыре занятия. Два их них уже прошли. Следующие будут организованы 20 и 22 июля с 16:00 до 19:00.
Спикером на курсе стал специалист по цифровому бизнесу, основатель и директор компании «Промо Эксперт» Евгений Летов. По итогам обучения участники получат готовый контент-план и библиотеку промптов под собственные задачи. Также им предоставят аналитический отчет по целевой аудитории, комплект визуальных материалов для собственного бренда и настроенный персональный ИИ-помощник.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.