В Перми из-за ливня канализация забилась мусором и песком

Ливень забил канализацию в Перми мусором и песком, сообщили в компании «НОВОГОР-Прикамье».
Городские сети водоотведения столкнулись с критической нагрузкой. Система, предназначенная для бытовых стоков, фактически приняла на себя функцию ливневой канализации. Вместе с дождевыми потоками в коллекторы попало много мусора — песок, гравий, ветки, обломки кирпичей, доски.
Тонны нерастворимых отходов создали колоссальную нагрузку на сети и насосные станции. Сотрудники станций вручную чистят сорозадерживающие устройства от тяжёлых фракций.
На многих объектах включили резервное оборудование. Например, ГНС-5 «Вишерская» в обычные дни перекачивает 3 тысячи кубометров в час, а после ливня объём стоков вырос до 7 тысяч. Ежедневно на станциях улавливают около 500 кг мусора, а в дождливые дни — в полтора раза больше.
В компании предупреждают: управляющие компании и жители не должны самостоятельно открывать люки для отвода воды. Это опасно и может только ухудшить ситуацию на переполненных сетях.
«НОВОГОР» призывает горожан не бросать мусор в унитаз — тряпки, влажные салфетки и другой мусор гарантированно приводят к засорам, особенно в такую погоду.