В Перми из-за ливня канализация забилась мусором и песком

На многих объектах включили резервное оборудование. Например, ГНС-5 «Вишерская» в обычные дни перекачивает 3 тысячи кубометров в час, а после ливня объём стоков вырос до 7 тысяч. Ежедневно на станциях улавливают около 500 кг мусора, а в дождливые дни — в полтора раза больше.