В Приморье 89 организаций внедрили программы укрепления здоровья персонала

Бесплатные корпоративные программы укрепления здоровья персонала внедрены в 89 организациях Приморского края, сообщили в региональном агентстве проектного управления. Это отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Врачи отмечают, что забота о здоровье сотрудников положительно влияет на атмосферу в коллективе, мотивацию персонала и его вовлеченность в трудовую деятельность. При этом количество больничных уменьшается.
С компаниями и организациями в Приморье работает региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Его специалисты проводят диагностику здоровья коллективов и просветительские мероприятия, определяют факторы риска, составляют паспорт здоровья сотрудников, а также оказывают методическую поддержку при составлении и внедрении корпоративных программ.
Подчеркнем, что с начала 2026 года участие в диспансеризации и профилактических медосмотрах в Приморском крае приняли более 286 тысяч человек. По итогам обследований более трети пациентов были направлены на второй этап диагностики.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.