Воронежцам рассказали, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии

Жители Воронежской области могут увеличить размер пенсии в зависимости от возраста, места жительства и иных обстоятельств. Об этом напомнили в региональном отделении Социального фонда России в среду, 15 июля.
В беззаявительном порядке можно рассчитывать на:
региональную социальную доплату до величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте (в Воронежской области её выплачивают более 77 тысячам местных жителей);
повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии, которое происходит по достижении 80 лет или при установлении первой группы инвалидности. Эту надбавку получают свыше 89 тысяч пенсионеров;
надбавку за проживание на Крайнем Севере и выработку необходимого северного стажа, которая в Воронежской области назначена более 15 тысячам граждан.
Часть доплат требует подачи заявления. К ним относятся профессиональная надбавка за специальный стаж. Её получают члены лётных экипажей, работники угольной промышленности и пр. В Воронежской области такую доплату на данный момент выплачивают 625 пенсионерам. Также по заявлению назначается повышенная фиксированная выплата для сельских пенсионеров, работавших в колхозах, совхозах, на предприятиях животноводства, растениеводства и рыбоводства. Она полагается более 20 тысячам граждан. Кроме того, заявительный порядок действует для доплаты детей на иждивении. Её оформили свыше 19 тысяч жителей региона.