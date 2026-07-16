Воронежцам рассказали, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии

Часть доплат требует подачи заявления. К ним относятся профессиональная надбавка за специальный стаж. Её получают члены лётных экипажей, работники угольной промышленности и пр. В Воронежской области такую доплату на данный момент выплачивают 625 пенсионерам. Также по заявлению назначается повышенная фиксированная выплата для сельских пенсионеров, работавших в колхозах, совхозах, на предприятиях животноводства, растениеводства и рыбоводства. Она полагается более 20 тысячам граждан. Кроме того, заявительный порядок действует для доплаты детей на иждивении. Её оформили свыше 19 тысяч жителей региона.