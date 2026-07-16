В Таганроге объявили угрозу атаки БПЛА

В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
В период действия режима беспилотной опасности категорически запрещается вести фото- и видеосъемку. В случае обнаружения БПЛА необходимо сообщать в полицию или в службу экстренного реагирования — 112.
«Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие!», — добавила госпожа Камбулова.
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