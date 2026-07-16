В Курске 15-летний подросток задержан за попытку примкнуть к террористам

Уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до двадцати лет лишения свободы) возбуждено в отношении 15-летнего жителя Курска. Следствие считает, что подросток придерживается идеологии запрещенной в РФ организации. Об этом 16 июля рассказали в Следственном комитете России.