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Суд отказал во взыскании микрозайма с члена семьи нижегородского бойца СВО

Коллекторская организация проиграла иск к члену семьи погибшего бойца СВО в Нижегородской области о взыскании долга по микрозайму. Мировой суд в Городецком округе отказал ООО ПКО «Фабула» в исковых требованиях, сообщили в пресс-службе облсуда.

Коллекторская организация проиграла иск к члену семьи погибшего бойца СВО в Нижегородской области о взыскании долга по микрозайму. Мировой суд в Городецком округе отказал ООО ПКО «Фабула» в исковых требованиях, сообщили в пресс-службе облсуда.

Договор займа ответчик заключила с ООО МФК «Вэббанкир» в 2021 году, но требуемую сумму с процентами в срок не вернула. В 2022 году микрофинансовая организация уступила право требования коллекторам.

Суд указал, что в соответствии с ФЗ от 7 октября 2022 года № 377 в случае гибели участника СВО обязательства военнослужащего и членов его семьи по кредитным договорам прекращаются.