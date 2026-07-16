В Воронеже перенесли день города — 2026 на 12 сентября

Праздник по случаю 440-летия Воронежа устроят на неделю раньше обычного. По традиции день города проходит в третью субботу сентября. Но в 2026 году эта дата совпадает с выборами в Госдуму. Торжества перенесли на 12 сентября — такое решение приняли на очередном заседании Воронежской гордумы.