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В Воронеже перенесли день города — 2026 на 12 сентября

Праздник по случаю 440-летия Воронежа устроят на неделю раньше обычного. По традиции день города проходит в третью субботу сентября. Но в 2026 году эта дата совпадает с выборами в Госдуму. Торжества перенесли на 12 сентября — такое решение приняли на очередном заседании Воронежской гордумы.

Источник: "Российская газета"

Праздник по случаю 440-летия Воронежа устроят на неделю раньше обычного. По традиции день города проходит в третью субботу сентября. Но в 2026 году эта дата совпадает с выборами в Госдуму. Торжества перенесли на 12 сентября — такое решение приняли на очередном заседании Воронежской гордумы.

Также депутаты поддержали инициативу по расширению круга детей, которым будут положены горячие обеды в школах. В эту категорию льготников включили ребят, чьи родители находятся в мобилизационном людском резерве и заключили контракт с министерством обороны. Резервисты смогут воспользоваться и льготой по родительской плате в детсадах.

Кроме того, на заседании одобрили идею создать в парламенте новую постоянную комиссию. Она будет заниматься вопросами, связанными с поддержкой участников специальной военной операции.

Депутат городской думы, ветеран боевых действий Михаил Гамбург пояснил, что это поможет наладить взаимодействие между органами власти всех уровней, военкоматами, медицинскими учреждениями и общественными организациями для системной помощи участникам СВО и их родным.

— Создание комиссии очень своевременно. В обществе назрела потребность в особом внимании к этой категории граждан. Хочу выразить особую благодарность председателю городской думы, Герою России Андрею Дьяченко. Также хочу отметить поддержку областного правительства, — сказал Михаил Гамбург.

В Воронеже перенесли день города — 2026 на 12 сентября.

Праздник по случаю 440-летия Воронежа устроят на неделю раньше обычного.

По традиции день города проходит в третью субботу сентября. Но в 2026 году эта дата совпадает с выборами в Госдуму. Торжества перенесли на 12 сентября — решение мэрии согласовали на очередном заседании Воронежской гордумы.

Также депутаты одобрили инициативы по расширению круга детей, которым будут положены горячие обеды в школах, и по созданию постоянной комиссии по поддержке участников СВО.

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