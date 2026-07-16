Праздник по случаю 440-летия Воронежа устроят на неделю раньше обычного. По традиции день города проходит в третью субботу сентября. Но в 2026 году эта дата совпадает с выборами в Госдуму. Торжества перенесли на 12 сентября — такое решение приняли на очередном заседании Воронежской гордумы.
Также депутаты поддержали инициативу по расширению круга детей, которым будут положены горячие обеды в школах. В эту категорию льготников включили ребят, чьи родители находятся в мобилизационном людском резерве и заключили контракт с министерством обороны. Резервисты смогут воспользоваться и льготой по родительской плате в детсадах.
Кроме того, на заседании одобрили идею создать в парламенте новую постоянную комиссию. Она будет заниматься вопросами, связанными с поддержкой участников специальной военной операции.
Депутат городской думы, ветеран боевых действий Михаил Гамбург пояснил, что это поможет наладить взаимодействие между органами власти всех уровней, военкоматами, медицинскими учреждениями и общественными организациями для системной помощи участникам СВО и их родным.
— Создание комиссии очень своевременно. В обществе назрела потребность в особом внимании к этой категории граждан. Хочу выразить особую благодарность председателю городской думы, Герою России Андрею Дьяченко. Также хочу отметить поддержку областного правительства, — сказал Михаил Гамбург.
В Воронеже перенесли день города — 2026 на 12 сентября.
Праздник по случаю 440-летия Воронежа устроят на неделю раньше обычного.
По традиции день города проходит в третью субботу сентября. Но в 2026 году эта дата совпадает с выборами в Госдуму. Торжества перенесли на 12 сентября — решение мэрии согласовали на очередном заседании Воронежской гордумы.
Также депутаты одобрили инициативы по расширению круга детей, которым будут положены горячие обеды в школах, и по созданию постоянной комиссии по поддержке участников СВО.