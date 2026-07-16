Прибрежный склон курортного Светлогорска отдали под застройку

Склон в районе променада курортного города Светлогорска скоро изменится до неузнаваемости: власти региона вывели участок из зоны зеленых насаждений и отдали его под очередную гостиницу. Насколько целесообразно строить такие объекты и как они отражаются на хрупкой природе Балтики, спецкор «РГ» выяснил у экспертов.
Многие калининградцы крайне недовольны продолжающейся застройкой побережья. Масла в огонь подлил тот факт, что лесной массив остался, по сути, «последним из могикан» на данной территории. Размер у нее немаленький — больше тысячи гектаров.
Раньше участок между кафе и канатной дорогой относился к строгой зоне «Р-1». По закону на таких участках можно размещать только парки, скверы, бульвары и городские леса. Капитальное строительство запрещено. Все изменилось после приказа регионального министерства градостроительной политики. Зеленый островок в самом сердце курортного города переформатировали в многофункциональную общественно-деловую зону. Это означает, что теперь здесь можно строить любые объекты.
Среди главных интересантов — калининградская строительная компания, которая представила концепцию развития территории еще в марте этого года. Проект стоимостью 600 миллионов рублей предусматривает гостиницу на 45 номеров, мультимедийный центр с конференц-залами, рестораны с террасой.
Желание властей можно понять: гостиничной инфраструктуры в регионе не хватает. Но стоило ли ради этого жертвовать зеленым массивом, который десятилетиями оберегал склон от штормов и ветров — вопрос.
— Вырубка деревьев и кустарниковой растительности, которая выполняет функцию закрепления грунта, может привести к активизации оползневых и эрозионных процессов. В Светлогорске, где склон имеет значительный уклон и выходит непосредственно к морю, удаление растительного покрова способно ускорить поверхностный смыв и ослабить его устойчивость, — рассказал ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета при правительстве РФ Ярослав Климов.
Генеральный директор строительной компании Kronungg Филипп Шраге добавил, что корневая система действительно удерживает верхние слои грунта и снижает эрозию. Но было бы ошибкой считать, что именно деревья являются единственным фактором устойчивости. На практике гораздо большую угрозу представляют нарушение естественного водообмена и ошибки при инженерной подготовке территории. Если при строительстве меняется движение грунтовых вод или неправильно организуется отвод ливневых стоков, риск деформации склонов возрастает.
Берега Светлогорска исторически подвержены естественным процессам абразии и размыва. На отдельных участках побережья скорость разрушения береговой линии может достигать нескольких десятков сантиметров в год. Любое вмешательство в природный рельеф должно учитывать эти процессы.
Генеральный директор компании «Фабрика Каркасов» Владимир Лозенко, в свою очередь, отмечает: современные строительные технологии позволяют существенно снизить воздействие на природу. Чем легче конструкция, тем меньше требуется вмешательства в естественный ландшафт.
-Современный турист все чаще выбирает не просто гостиницу, а уникальное место с природной идентичностью. Поэтому сохраненный ландшафт становится не ограничением для инвестора, а дополнительным конкурентным преимуществом объекта, — подчеркнул эксперт.
Если комплексная застройка будет производиться по всей береговой линии, то изменится естественный сток воды и перенос прибрежного песка. Это приведет к деградации микрорельефа и утрате мест обитания отдельных видов. «Полностью исключить эти последствия нельзя, но смягчить их позволяют грамотные инженерно-технические решения», — отметил основатель архитектурной мастерской DA Максим Долгов.
Мнение.
Ольга Климова, кандидат культурологии, юрист, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финуниверситета при правительстве РФ:
— Через несколько лет после завершения строительства может потребоваться проведение дорогостоящих берегоукрепительных работ. Подобные примеры уже наблюдались в различных регионах России и за рубежом. Логичнее было бы развивать туристическую инфраструктуру за пределами прибрежной зоны.