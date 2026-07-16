Прибрежный склон курортного Светлогорска отдали под застройку

Раньше участок между кафе и канатной дорогой относился к строгой зоне «Р-1». По закону на таких участках можно размещать только парки, скверы, бульвары и городские леса. Капитальное строительство запрещено. Все изменилось после приказа регионального министерства градостроительной политики. Зеленый островок в самом сердце курортного города переформатировали в многофункциональную общественно-деловую зону. Это означает, что теперь здесь можно строить любые объекты.