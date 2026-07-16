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В Перми дерево упало на женщину

В Перми дерево упало на женщину во время сильного ливня.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 16 июл — РИА Новости. Дерево упало на женщину в Перми во время сильного ливня, пострадавшая попала в реанимацию, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.

«По предварительной информации, 16 июля в районе дома 13 по улице Соликамской в Перми женщина-пешеход получила травмы в результате падения дерева и была госпитализирована», — рассказали в ведомстве.

Собеседница добавила, что, по предварительным данным, пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Инцидент произошел во время сильного ливня. Сейчас прокуратура контролирует установление обстоятельств травмирования пермячки.

В Перми в среду весь день шел дождь, временами сильный, в четверг ливни продолжаются. По данным синоптиков, накануне в городе выпало 76 миллиметров осадков — вся месячная норма.