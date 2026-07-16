МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Все сервисы VK работают в обычном режиме после удаления из Google Play, заявила компания.
Ранее в четверг все приложения, принадлежащие VK, пропали из Google Play, также приложение VK у ряда пользователей пропало из Huawei AppGallery.
«Все приложения холдинга VK, включая “Макс”, “ВКонтакте”, “Одноклассники”, “Дзен”, “VK Видео”, “VK Музыка”, сервисы Mail и другие работают в обычном режиме без ограничений», — говорится в сообщении.
Так, в компании напомнили, что приложения доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android. Их обновления также работают в обычном режиме.
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