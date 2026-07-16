Свыше 40 жителей Степновского округа Ставрополья обучились в «Школе ухода»

Бесплатное обучение в «Школе ухода» с начала 2026 года прошли 44 жителя Степновского округа Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Занятия проводят в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
Обучение организовано на базе муниципального центра социального обслуживания населения. На занятиях специалисты объясняют слушателям, как правильно поднимать больного, проводить гигиену и профилактику пролежней.
«Проект “Школа ухода” помогает сделать жизнь наших земляков качественнее и спокойнее. Если вам или вашим близким нужна помощь в освоении навыков ухода, обращайтесь в центр социального обслуживания населения. Участие родных людей очень важно для тех, кто нуждается в постоянной помощи», — отметил глава Степновского округа Сергей Лобанов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.