Авиакомпания NordStar запустила комбинированную оплату Звездами для участников программы «Летать легко!»

Для того чтобы получить возможность воспользоваться комбинированной формой оплаты, достаточно иметь на балансе Звезды в количестве не менее 20% стоимости тарифа авиабилета — для этого достаточно совершить всего несколько перелетов. Оставшуюся часть тарифа и сумму сборов можно оплатить одним из доступных способов оплаты.