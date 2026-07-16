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В Калининградскую область доставляют все больше продукции белорусского АПК

Власти говорят о росте поставок в регион.

Источник: Комсомольская правда

Объемы поставок сельхозпродукции наращивают Калининградская область и Беларусь. О значительном росте импорта сказал министр сельского хозяйства региона Артем Иванов на заседании Российско-Белорусского Совета в Калининграде.

По его словам, в 2025 году структуру поставок продукции белорусского АПК в регион формировали жмыхи, молочная продукция, овощи. Активно везут сыры, творог, усилились позиции сливочного масла, спирта и спиртных напитков.

Мы в Беларусь отправляем семена рапса и льна, соевые жмыхи, рыбу и икру в консервах. Налажено партнерство и в поставках высокопродуктивного племенного скота.

Сейчас стороны прорабатывают возможность поставок в Калининградскую область лекарственных препаратов для животных, аминокислот, премиксов, кормов, добавок. Сотрудничество будет продолжено.

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